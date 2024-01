Accredito contributi figurativi invalidità | serve inoltrare la domanda? La verità che in pochi sanno e mettono a rischio la pensione

Il lavoratore interessato alla pensione anticipata contributiva deve completare nel 2024 i seguenti requisiti: 64 anni di età anagrafica; 20 anni di età contributiva; primodi......Vengono definiti comunemente come contributivi puri e sono soggetti che hanno il primo... Infatti rispetto a chi ha i primiversati prima del 1° gennaio 1996, i contributivi puri ...La Regione Lombardia taglia il contributo economico destinato ai caregiver famigliari per l’assistenza domiciliare alle persone con gravissima disabilità. Si tratta dell’esito della delibera 1669 appr ...Pensioni prima con la pace contributiva nel 2024 e nel 2025, ma c'è chi non potrà godere delle rate perché non ha tempo.