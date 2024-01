A Napoli auto passa su petardo e va in fiamme | passeggeri illesi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra alla guida della propria, una Fiat Panda, quando all’improvviso ha visto prendere fuoco il mezzo a seguito di un’esplosione. È quanto accaduto la scorsa notte a, in via dell’Epomeo, quartiere Pianura. L’ipotesi – sulla quale stanno compiendo accertamenti i carabinieri – è che a causare l’incendio sia stata l’esplosione di unlanciato dall’alto nel corso dei festeggiamenti della scorsa notte. L’, a bordo della quale oltre al conducente c’erano anche moglie e cognato dell’uomo alla guida, sarebbeta sopra ilal momento della sua esplosione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare leche hanno investito la parte anteriore del mezzo.i ...

...L'ipotesi che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di,...sono intervenuti insiemi ai carabinieri della compagnia di Bagnoli in via dell'Epomeo per un'......un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti trae ... ha raccontato di essere stato colpito alla spalla da un proiettile vagante esploso da un'in ...Entrambe, in gravi condizioni, erano in casa e stavano assistendo ai festeggiamenti. Nel capoluogo campano arresti e diverse denunce ...Un bilancio pesantissimo quello dei feriti della notte di Capodanno a Napoli. Alcune persone sono rimaste colpite da proiettili vaganti. Ci sono ragazzini ustionati.