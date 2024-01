A Napoli 40 feriti per i botti di fine anno È morta la donna colpita da un proiettile

Leggi su agi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AGI - ÈConcetta Russo, ladi 45 annila scorsa notte da unnella sua casa di via Plebiscito ad Afragola a. Era stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni e purtroppo non ce l'ha fatta. I carabinieri e la procura diNord, che stseguendo le indagini sulla morte di Concetta Russo, stsentendo il marito della vittima e alcuni familiari che erano presenti nell'appartamento di via del Plebiscito. Sono alla ricerca di prove ed elementi per meglio ricostruire la dinamica. I militari al momento non escludono alcuna pista investigativa ma quasi certamente non si tratterebbe di unvagante. Potrebbe, invece, trattarsi di un incidente. Certo è che il colpo è partito ...