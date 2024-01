A Napoli 40 feriti per i botti di fine anno È morta la donna colpita da un proiettile vagante

Leggi su agi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) AGI - ÈConcetta Russo, ladi 45 annila scorsa notte da unnella sua casa di via Plebiscito ad Afragola a. Era stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni e purtroppo non ce l'ha fatta. Ma quello che si registra ae provincia è un bilancio assai grave. Sono 36 idanella notte di San Silvestro, tre dei quali sono minorenni. Sono 4 iper proiettili esplosi 'per festeggiare'. Oltre allasul suo balcone di casa in Vico Mannesi, si ha notizia di un algerino che ha una ferita alla spalla destra causata da unsparato da un'auto che lo ha raggiunto mentre era a ...