A Gaza migliaia di palestinesi diventeranno cristiani | lo prevede un ex terrorista convertito

(Di lunedì 1 gennaio 2024) "Le prime persone per cui mi è venuto in mente di pregare sono state il popolo ebraico", ha detto a jewishroots.net. "Stavo pregando: 'Oh Dio, benedici il tuo popolo, Israele. Dio, radunali nella ...

di abitanti diventeranno cristiani, prevede un ex terrorista palestinese fattosi cristiano negli anni '90, parlando in tv per il network cristano evangelico americano Trinity ...... in Ucraina e nella Striscia di: "Il rischio, concreto, è di abituarsi a questo orrore. Altri ... ma ha anche criticato la dura reazione militare del governo israeliano che sta provocando "...Le immagini riprese da un drone La città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sta lottando per far fronte all'afflusso di famiglie sfollate. Migliaia di palestinesi sono… Leggi ...Una marcia di protesta anche contro la violenza delle operazioni militari israeliane, partita dalla moschea di Solimano il Magnifico e terminata presso il ponte di Galata, due dei luoghi dal più alto ...