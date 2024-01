A che ora Musetti-Wong | ATP Hong Kong 2024 | programma preciso | dove vederlo in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Lorenzoaffronterà Chak Lam Colemanal primo turno del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano inizierà la nuova stagione agonistica nella località cinese, affrontando il padrone di casa. Il 21enne toscano, attuale numero 27 al mondo, partirà con tutti i favori del pronostico contro il 19enne asiatico, numero 253 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due atleti,gode di una wild card per la partecipazione a questo evento. In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il russo Pavel Kotov, che ha regolato il portoghese Borges in due set. L’appuntamento è per martedì 2 gennaio, non prima delle ore 11.30 sul Campo Centrale. In precedenza, a partire dalle ore 07.00 si disputeranno due confronti: prima l’austriaco Sebastian Ofner incrocerà lo ...