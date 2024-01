A Capua la prima nata d’Italia | si chiama Nicole

(Di lunedì 1 gennaio 2024). ÈCappelli ladel 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura “Villa Fiorita” di. La bimba, che pesa 2640 gr, è la primogenita di Gessica e di Antonio, una coppia di Vairano Patenora, in provincia di Caserta, ed èda un parto spontaneo alla presenza del ginecologo di guardia presso la clinicana, Giovanni Russo, del ginecologo curante Michele Renzo, dell’ostetrica che ha assistito il parto Alessandra Baldascino, della pediatra Susy Palmieri, e poi del personale del nido, a cominciare da Enza Sbriglia e Anna Cerbo. A dare l’annuncio il vice direttore sanitario erio del reparto di Ginecologia e Ostetricia della Casa di Cura “Villa Fiorita” di ...

Grave lutto per Roberta Capua : sua madre Marisa Jossa è morta e l’annuncio è arrivato proprio dalla ex Miss Italia via social. Anche la mamma, a suo ... (donnapop)

...a colpi di arma da fuoco di due uomini avvenuto intorno alle 18 di ieri durante i brindisi... A Caserta un ferito per colpi di pistola, nessuno per i botti A Santa MariaVetere, presso il ...A Santa MariaVetere un 26enne nel rione Iacp di via Raffaello è stato attinto alla testa da ... Da unasommaria ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un ...Si chiama Nicole la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua. La bimba, che pesa 2 chili e 640 grammi, è la ...Il colpo di pistola calibro 380 che ha causato la morte di Concetta Russo, la 45 enne deceduta stamattina al Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa ...