A Capodanno si fa il bagno nella Fontana di Trevi | multata una turista

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Roma, 1? gennaio 2023 – Sono stati oltre 300 gli interventi della Polizia Localenotte di. Il Comando Generale ha predisposto un piano speciale di controlli, con oltre 1300 agenti in strada tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, coordinati dal nuovo Comandante Generale del Corpo, Mario De Sclavis. Le pattuglie hanno presidiato le principali piazze e ponti della città, il Lungotevere e i varchi di chiusura delle strade interessate dal maggiore afflusso di pedoni per assistere agli spettacoli di fine anno, tra cui il concerto svoltosi a Circo Massimo. A mezzanotte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato presso la Centrale Operativa “Lupa” per augurare a tutto il personale in servizio un felice anno nuovo. Tra gli interventi della notte gli agenti hanno prestato soccorso ad alcuni giovani in piazza Marconi, a Campo de Fiori e ad un ...

A Ostia il tradizionale tuffo per salutare l'arrivo del 2024. Decine le persone presenti sul lungomare nonostante il vento. "Iniziamo l'anno con una piccola follia e ci divertiamo", ha detto una delle partecipanti. Anche quest'anno i temerari hanno sfidato il freddo delle acque del lago di Garda tuffandosi a Riva. Si tratta di 149 persone giovani e anziane, 29 in più dello scorso anno. La temperatura delle acque era fredda. Come da tradizione non sono mancati i temerari che si sono tuffati in mare per il primo bagno dell'anno. Come al Poetto di Cagliari dove, alla prima fermata, si è ripetuta la ormai consueta prova di coraggio.