A Capodanno Pisani in collegamento con le questure d’Italia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella notte diil capo della Polizia, Vittorio, ha voluto manifestare l’ultimo giorno dell’anno la sua riconoscenza ai poliziotti impegnati per garantire la sicurezza nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche di tutta Italia. Lo scrive la Polizia in un comunicato.lo ha fatto collegandosi via radio e in video dalla sala operativa della questura di Napoli con tutte le sale operative delleitaliane e con i compartimenti della polizia stradale e ferroviaria, il centro situazioni del Viminale, la sala operativa della direzione centrale dell’immigrazione e delle frontiere, il Cnaipic e le sale operative degli ispettorati di pubblica sicurezza. Ad accogliere il capo della Polizia, con un indirizzo di saluto, è stato il questore di Napoli Maurizio ...

