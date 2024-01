40mila problemi ora? Black out audio | Elodie | cosa è successo a mezzanotte | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il concerto diha conquistato Palermo. In una piazza Politeama gremita, la cantante si è esibita con i suoi successi e ha salutato insieme ai palermitani l'arrivo del nuovo anno, il 2024. Il Comune di Palermo, con le parole dell'assessore Maurizio Carta, si dice soddisfatto per l'evento: "Sono felice - ha detto l'assessore Maurizio Carta - che ieri sera le persone venute ad assistere al concerto di Capodanno siano state bene e abbiano potuto godere della musica in un sereno clima di festa. Il sistema di sicurezza predisposto dalla prefettura e dalla questura e attuato dalle forze dell'ordine, dal Comune di Palermo, dall'organizzazione e dai volontari è stato perfetto. Ma soprattutto sono stati meravigliosi le migliaia di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini e persino qualche cagnolino che hanno assistito con rispetto e che ci hanno donato la loro ...