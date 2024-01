2024 | Sud “vita nuova” oppure come sempre?

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Nel settimo secolo avanti Cristo ci pensò Esiodo, osservatore dello scorrere del tempo, a descrivere, con il libro “Le opere e i giorni”, il ciclo delle stagioni e i lavori cui attendere. I latini, con spirito più mercantile e una tempistica non aggirabile, parlarono di “calendario”“libro dei conti”. Dal medioevo in poi, gli occhi si fissarono su un registro in cui venivano segnati debiti, crediti e scadenze. Oggi questa scansione di tempi e atti “così ragionieristici”, ci appaiono fastidiosi. Da alcuni anni i calendari ai muri delle nostre case sono quasi scomparsi. Sui nostri tavoli da lavoro non compaiono quasi più agende cartacee a ricordarci,ammonimento, che “scripta manent” con gli impegni che ne sarebbero conseguiti. ...