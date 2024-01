2024 | gli auguri di Giorgia Meloni

(Di lunedì 1 gennaio 2024) ROMA – “Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio. Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non mi sottrarrò) e ringraziare i tanti italiani che mi hanno mandatodi pronta guarigione. Un ringraziamento voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere”. Così su Telegram la premier. “Ma soprattutto, voglio augurare all’Italia intera undi orgoglio, successi, ottimismo e speranza. Io ce la metterò tutta, e con me il Governo, ma per costruire un futuro migliore per questa Nazione unica è importante che ci crediamo tutti insieme. Che possiate essere felici, coraggiosi e intraprendenti.di buon anno, a voi e ...

