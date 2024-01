2023 | tutte le notizie dell’anno da non dimenticare in un podcast | ecco Morenews 2023

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) – Siamo entrati nel 2024 e l’anno appena passato spesso non è solo un ricordo ma tende a diventare anche una dimenticanza. La nostra memoria ‘bombardata’ diè incline a non ricordare nemmeno i fatti più importanti appena trascorsi. Chi ricorda le 10più rilevanti di gennaio o marzo o giugno? Nasce cosìilconlepiù importanti, suddivise mese a mese, con dicembre finito da qualche ora che sarà pubblicato a brevissimo (tempo di consolidare i fatti davvero più rilevanti). A cosa serve? A diventare una memoria storica di facile fruibilità, accedendo a Spotify o Sreaker, per avere sempre a portata di consultazione le ...

Canale 5 e Barbara D'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali" si era letto nella nota diramata da Mediaset e, giunti ora all'ultimo giorno di questo, riecheggia la domanda: ...Scopriamole Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 dicembreal 6 gennaio 2024 . Beautiful va in onda su Canale 5 , dal lunedì al sabato alle ore 13.45 .Condividi l'articolo L’anno che si sta per chiudere ha rappresentato la sublimazione della simbiosi tra la tifoseria e la Roma, in tutte le sue figure. Sia in casa, sia in trasferta. La nostra… Leggi ...Chi ricorda le 10 notizie più rilevanti di gennaio o marzo o giugno Nasce così MoreNews 2023 il podcast con tutte le notizie più importanti dell’anno 2023, suddivise mese a mese, con dicembre finito ...