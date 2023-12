Zucchero | il racconto inedito sulla depressione | “Volevo farla finita”

Leggi su dilei

(Di domenica 31 dicembre 2023) Siamo abituati a vederlo sul palco disinvolto e carico di energie, ma ancheha avuto i suoi momenti difficili. La, in particolare, e la separazione dalla sua prima moglie lo hanno segnato moltissimo. A raccontarlo è proprio lui, in una lunga intervista a Corriere della Sera in cui ha mostrato un suo lato, spiegando di essere uscito dal suo periodo più buio dopo sei anni. Ildellafarmi fuori. Stavo malissimo. Attacchi di panico fortissimi, cose che non auguro a nessuno. Prendevo il Prozac ma non sentivo più niente. Dopo Oro incenso e birra mi chiamarono prima al Freddie Mercury Tribute, poi Sting, insomma mi sono capitate cose bellissime, ma non me le sono godute. Ero al massimo del successo e nonpiù ...