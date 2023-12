Zucchero | «Ho amato mia moglie | lei mi ha distrutto Volevo morire»

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il cantautore: «A casa e negli alberghi mi cercavano ragazze bellissime, ma io ho rimediato parecchie brutte figure. Non sono mai stato comunista anche se vengo da una famiglia rossa»

... ' E' stato emozionante un giorno in mezzo alla nostra gente che ci ha sostenutoe tifato e ... #lagentecomenoinonmollamai avanti cosi Pianoscarano 1949 LoFilato APS Ci vediamo in B ' Ma ...Due mercanti francesi (Taix ed Arsène Aygard) iniziano a negoziare con il re Ferdinando II un ... Loera chiamato il sale dolce di Alessandro perché è il condottiero che fa conoscere lo ...Il cantautore: «A casa e negli alberghi mi cercavano ragazze bellissime, ma io ho rimediato parecchie brutte figure. Vengo da una famiglia rossa, ma non sono mai stato comunista» ...Colori mediterranei e una sensualità che la contraddistingue. Lei è Katia Greco, messinese di nascita con alle spalle, seppur giovanissima, una lunga carriera teatrale, televisiva e cinematografica.