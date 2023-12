Zucchero | «Amavo mia moglie | ma mi ha massacrato La depressione? Volevo farmi fuori | stavo malissimo»

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il cantautoreFornaciari, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, si racconta in una lunga intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Nato a Roncocesi (Reggio Emilia) da Giuseppe e Rina entrambi «mezzadri – racconta – sotto padrone» il musicista scelse il suo lo pseudonimo in quanto era il soprannome datogli da una maestra delle elementari. «Introverso, sempre all’ultimo banco, non parlavo mai; anche se con qualche compagno siamo amici ancora adesso», afferma. A 9 anni l’incontro con la musica: «Avevamo già un gruppetto – dice -, provavamo in canonica la domenica pomeriggio con il permesso del prete. Facevo il chierichetto, in cambio mi lasciava suonare l’organo». Eppure, i primi testi ha cominciato a «scriverli per reazione». La sua casa discografica «mi mise accanto Mogol. A Sanremo però non portai un suo brano ma quello di Alberto Salerno, Donne», ...