Zinzi | “Il nostro impegno per il rilancio della provincia di Caserta”

(Di domenica 31 dicembre 2023). Nella mattinata di ieri, sabato 30 dicembre, il deputatoLega Gianpieroe la consigliera regionaleLega Antonella Piccerillo hanno incontrato amici e simpatizzanti al Vovo Pacomio, a, per salutare la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno. Un brindisi informale preceduto da un breve e conciso bilancio dell’profuso daalla Camera dei Deputati in favore del territoriono. Tra i presenti il consigliere regionaleLega Aurelio Tommasetti, i sindaci di Marcianise Antonio Trombetta, di Maddaloni Andrea de Filippo, di Caiazzo Stefano Giaquinto, di Cellole Guido Di Leone, di Curti Antonio Raiano, di Vitulazio Antonio Scialdone, di Castel Morrone Cristoforo Villano, i consiglieri ...

...portando avanti per le infrastrutture delPaese, prevedendo la messa in sicurezza e interventi di ammodernamento di strade e porti'. Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero, ...'Così come già riportato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera nell'ottobre scorso che vede come primo firmatario ildeputato Gianpiero, l'aeroporto di Grazzanise è fondamentale ...CASERTA – Questa mattina il deputato della Lega Gianpiero Zinzi e la consigliera regionale della Lega Antonella Piccerillo hanno incontrato amici e simpatizzanti al Vovo Pacomio, a Caserta, per saluta ...Qualcuno l'ha ribattezzata la "strada maledetta" o la "strada della morte". La Variante Anas Ss 700 che collega Santa Maria Capua Vetere a Maddaloni è stata ...