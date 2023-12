Zambia | i convocati per la Coppa d’Africa | c’è Banda del Lecce

Di seguito la lista deiper ciascuna delle 24 squadre che parteciperanno a questa ... Tanzania Non ancora comunicatiNon ancora comunicati... contro Inter e Atalanta, e poi Lameck Banda raggiungerà loper aggregarsi alla squadra ...le quattro gare saltate per infortunio e la partita di Udine che seguiva il suo ritorno tra i, ...Manca sempre meno all'inizio della Coppa d'Africa 2024: il 13 gennaio rotolerà il pallone e terrà in scacco un intero continente, pronto a scoprire chi solleverà il trofeo nella finale in programma un ...Il Bologna dovrà fare a meno di Oussama El Azzouzi per un mese abbondante durante la Coppa d'Africa 2024. La massima competizione calcistica per nazionali africana è programmata dal 13 gennaio all'11 ...