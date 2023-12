Yeman Crippa | “Correrò la Maratona di Siviglia Sono in forma | ho provato a impensierire Sawe”

(Di domenica 31 dicembre 2023)ha concluso al secondo posto la BOclassic, tradizionale Corsa di San Silvestro giunta alla sua 49ma edizione. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha dato vita a un bel duello con il kenyano Sabastian, inchinandosi poi nel corso del terzultimo giro e tagliando il traguardo con il tempo di 28:03, a tre secondi dal Campione del Mondo di mezzaha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “arrivato qua che stavo molto bene, mi sto preparando per lain ottime condizioni. Agli Europei di cross non ho dimostrato quello che valevo. Quest’annovenuto a dimostrare che ero più indegli altri anni“. L’azzurro ha poi ...

