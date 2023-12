Xi | la Cina abbraccia il mondo mentre persegue lo sviluppo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Pechino, 31 dic – (Xinhua) –ndo il suo, laha ancheto ile ha adempiuto alle sue responsabilita’ come grande Paese, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio di Capodanno 2024. Xi ha sottolineato che la pace e lorimangono la tendenza di fondo, indipendentemente da come possa evolvere il panorama globale, e solo la cooperazione per il reciproco vantaggio puo’ produrre risultati. Nel 2023, laha organizzato il China-Central Asia Summit e la terza edizione del Belt and Road Forum for International Cooperation, e ha accolto leader da tutto ilin numerosi eventi diplomatici, ha notato Xi. “Ho anche effettuato visite a diversi Paesi, partecipato a conferenze ...

(Adnkronos) – La Cina sarà sicuramente riunificata a Taiwan. E' quanto ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio per il Capodanno 2024, aggiungendo che "tutti i cinesi su entrambe ...Pechino, 31 dic - (Xinhua) - La Cina consolidera' e rafforzera' lo slancio della ripresa economica, e lavorera' per conseguire uno sviluppo economico ...