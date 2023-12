Xi e l' annessione di Taiwan | La riunificazione con la Cina è inevitabile

... tutte le crisi che minacciano il 2024 Le elezioni di gennaio arischiano di alimentare le tensioni tra Cina e Stati Uniti mentre in America Latina il referendum venezuelano per l'...... tutte le crisi che minacciano il 2024 Le elezioni di gennaio arischiano di alimentare le tensioni tra Cina e Stati Uniti mentre in America Latina il referendum venezuelano per l'...Pelaggi (Sapienza) evidenzia come le indiscrezioni sulle parole di Xi a proposito di Taiwan non sono così eccezionali ...