WTA Brisbane 2024 | Martina Trevisan eliminata al primo turno da Arina Rodionova

(Di domenica 31 dicembre 2023) Si ferma alla corsa di(numero 42 della classifica mondiale) nel torneo WTA 500 di, in Australia: l’azzurra cede all’esordio alla padrona di casa australiana(numero 114 del ranking), in tabellone grazie ad una wild card, che si impone con un netto 6-3 6-2 maturato in un’ora e mezza di gioco. Per l’oceanica al secondoci sarà l’incontro con la statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding. Nelset l’azzurra parte bene ed in apertura strappa la battuta all’avversaria.però soffre al servizio, ma si salva sia nel secondo che nel quarto game, annullando nel complesso tre occasioni per il controbreak. Dal 3-1, però, la musica cambia e ...

Lorem ipsum Cool as you like ??@arinarodionova starts her campaign in fine style defeating Martina Trevisan in straight sets, 6 - 3, 6 - 2 ... (247.libero)

Camila Giorgi accede al secondo turno del torneo500 di, in Australia: la 32enne marchigiana n.53 al mondo ha battuto 5 - 7 6 - 2 6 - 3 la 22enne statunitense Peyton Stearns (n., AVANZA MIRRA ANDREEVA Tra i risultati della prima giornata spicca la vittoria di Mirra Andreeva. La sedicenne, votata come Newcomer of the Year nel circuito, ha sconfitto 62 63 la ...Lorem ipsum Cool as you like @arinarodionova starts her campaign in fine style defeating Martina Trevisan in straight sets, 6-3, ...Le Stelle del Tennis ATP WTA brillano su Sky e NOW: si parte con Rafa Nadal e gli Azzurri, Nella notte fra il 30 e il 31 dicembre al via su Sky e in streaming su NOW i tornei del circuito maschile ...