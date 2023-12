Wta 500 Brisbane 2024 | Trevisan fuori all’esordio | Giorgi piega Stearns

(Di domenica 31 dicembre 2023) Si apre ufficialmente la stagione del tennis femminile con i primi turni del Wta 500 di. Si torna in Australia dopo quattro anni di stop, ultima volta nel 2020 con Pliskova campionessa in finale contro Keys. Sorriso a metà per i colori azzurri. Martinaè subito, ma Camilaaccede al secondo turno. La 32enne di Macerataal terzo set l’americana, con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Nel primo set l’italiana va subito sotto di un break, ma riesce a recuperarlo nel finale sul 5-4, per poi perderlo nuovamente nel game successivo prima di cedere il primo parziale 7-5. Nei successivi due setsi risveglia e perde solo due volte la battuta, strappandola all’americana ben cinque volte, fino alla ...

Finisce quasi a mezzanotte la giornata del WTA 500 di Zhengzhou , in Cina, dove il tabellone si allinea in maniera integrale al secondo turno ... (oasport)

Jasmine Paolini entra per la settima volta in una semifinale WTA, ma questa è la più importante della sua carriera . Entra, infatti, nel penultimo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Come detto c’è un precedente vinto da Zheng, il 6-1, 4-6, 6-1 di Palermo. Match in cui la cinese ... (oasport)

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Ashlyn Krueger nel primo turno del torneodi Brisbane 2024 , evento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La tennista azzurra inizia una nuova stagione in cui proverà a riavvicinarsi alle prime 50 e magari ...Camila Giorgi accede al secondo turno del torneodi Brisbane, in Australia: la 32enne marchigiana n.53 al mondo ha battuto 5 - 7 6 - 2 6 - 3 la 22enne statunitense Peyton Stearns (n.49) e ora affronterà la 26enne lettone Jelena Ostapenko, ...Una vittoria e una sconfitta. Bilancio in parità per le tenniste azzurre al Wta 500 di Brisbane nel corso della notte italiana di domenica 31 dicembre. Camila Giorgi si è regalata un esordio positivo ...Si ferma al primo turno la corsa di Martina Trevisan (numero 42 della classifica mondiale) nel torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia: l'azzurra cede all'esordio alla padrona di casa australiana Ari ...