Wout van Aert sullo sputo di van der Poel | “Di solito riesce a controllarsi | deve essere successo qualcosa di importante”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ultima gara dell’anno con polemiche per la Coppa del Mondo di ciclocross. Vince sempre Mathieu van der, che fa sette su sette in stagione, ma davanti al pubblico di casa il campione iridato non è rimasto troppo soddisfatto del supporto, visto che durante la gara di Hulst l’olandese ad un certo punto ha sputato verso uno spettatore. Episodio ovviamente da condannare visto che le reazioni degli atleti verso il pubblico non sono mai apprezzabili, ma da giudicare c’è anche il comportamento dei tifosi, che a detta del fenomeno dell’Alpecin-Deceuninck sono stati a fischiare sin dall’inizio della prova. A difendere l’eterno rivale c’è anchevan, che ieri ha chiuso una gara da dimenticare in quinta piazza. Intervistato da Het Nieuwsblad il belga ha dichiarato: “La gente che viene a gridare “buuu” è meglio che non venga. Penso ...

Secondo alcuni media belgi che hanno raccolto alcune testimonianze, un gruppo di tifosi del belgaAert ha ripetutamente provocato l'avversario olandese, contro il quale avevano anche ...L'unico rimpianto è di non averlo visto duellare conAert , che al secondo degli 8 giri previsti è stato attardato da un salto da catena, costretto a lanciarsi in una poderosa rimonta che ...COPPA DEL MONDO - Anche Wout van Aert si espone sul caso dello sputo di van der Poel. Precisa, in realtà, di non conoscere l'accaduto e di non sapere le ...La stagione di ciclocross ha visto Mathieu Van der Poel vincere ancora anche nell'ultima tappa in Belgio, a Hulst. In questa stagione, l'atleta si è imposto in tutte le prove a cui ...