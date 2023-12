We Run Rome 2023 | risultati e classifica Yaremchuk firma il bis | Salvarolo batte Meucci

(Di domenica 31 dicembre 2023) La We Runha concluso l’annata agonistica sul suolo italiano e ha regalato grande spettacolo lungo le strade della Capitale, con la partecipazione di circa 8.000 podisti in quella che è ormai una Classica di San Silvestro. Una fitta pioggiorellina si è abbattuta sul capoluogo laziale, ma non ha frenato l’entusiasmo degli atleti al via nell’ultimo giorno dell’anno. Secondo sigillo consecutivo per Sofiia, fresca primatista italiana di Maratona. L’azzurra, che vive e si allena proprio a Roma, ha dominato la gara femminile, completando i dieci chilometri con il tempo di 33:39. Un assolo perentorio e chiuso con oltre due minuti di vantaggio nei confronti di Sara Carnicelli (35:56), mentre Giulia Giorgi ha completato il podio (36:55). Sofiiaha dichiarato di puntare alla mezza maratona degli ...

