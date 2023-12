We Run Rome 2023 oggi atletica | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023)domenica 31 dicembre va in scena la We Run, ormai tradizionale evento podistico di San Silvestro giunto alla sua dodicesima edziione. Uomini e donne si cimenteranno sui dieci chilometri lungo le strade di Roma, affiancando le grandi bellezze della Capitale: Terme di Caracalla, Circo Massimo, passando poi per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, prima di arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. Sofiia Yaremchuk è la grande favorita della gara femminile, al ritorno in gara dopo aver siglato il record italiano di maratona lo scorso 3 dicembre (2h23:16 a Valencia). Tra gli uomini, invece, Daniele Meucci andrà a caccia del poker dopo i sigilli del 2013, 2018, 2022. Gli altri atleti di ...