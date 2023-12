VOTI&STATS – A Genova è nato un nuovo Arnautovic

(Di domenica 31 dicembre 2023) Markoha dato segnali di ripresa importanti nelle ultime uscite e contro il Genoa ha trovato il primo golnon ha solo segil suo primo gol in campio, ma ha anche trovato una dimensione – per così dire – che non si era ancora vista: la rete da opportunista. Il suo gol facile facile su respinta del palo è un inedito anche rispetto alle abitudini bolognesi. E il complesso della sua partita a Marassi è stato tale da eleggerlo come il migliore dell’Inter da La Gazzetta dello Sport: «Il gol è il premio a una prestazione finalmente piena, riempita di un gran pallone a Mkhitaryan e un’altra assistenza a Thuram».

