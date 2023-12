VOTI – Salernitana | il primo gol di Tchaouna fa la differenza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 31 dicembre 2023)ha trovato la sua prima rete in Serie A con la maglia dellae i quotidiani l’hanno premiato in pagella Il match-winner di Verona-, che ha regalato 3 punti importantissimi per Pippo Inzaghi, è stato il ventenne Loum. Ecco i giudizi di due quotidiani sportivi. LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 7: «Gioca a corrente alternata, ma ha velocità e dribbling. E ilgol in A pesa tantissimo». CORRIERE DELLO SPORT – voto 7,5: «Graffia la partita, con un gol che potrà pesare tremendamente sulla strada della salvezza. Le prove generali neltempo, con una grande occasione, poi Montipò viene trafitto. Esultanza liberatoria per tutti, anche nel finale quando va in area a difendere».