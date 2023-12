Volley | Velasco rilancia Paola Egonu | “Molto forte | la difenderò sempre”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Julio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di uno dei temi caldi legati alla nazionale femminile di. Si tratta ovviamente di, assoluta stella della squadra azzurra che dovrà cercare di raccogliere un risultato importante alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giocatrice è però finita al centro di numerose e aspre polemiche nei mesi scorsi, con il finale della gestione Mazzanti che ha lasciato non certo pochi dubbi.avrà quindi il compito non banale di riequilibrare il gruppo dell’Italfemminile, ancor prima che lavorare sul piano prettamente tecnico. Il commissario tecnico però sembra avere le idee chiare: “, è una giocatrice...

Ecco alcuni passaggi:sa qualcosa dell'essere personaggio. Ora allenerà Egonu. Come l'... L'Italdonne ha un grande seguito: crede che oltre alsia anche veicolo di messaggi sociali "...L'esordio di Mazzanti sulla sua nuova panchina avverrà a Milano contro la Verodi Paola Egonu. Nessuna domanda sulla recente diatriba con l'opposto (o ex, cosa farà adesso il neoct), ...Si avvicina il nuovo anno e Julio Velasco è pronto a lanciarsi verso l'avventura da allenatore della Nazionale di volley al femminile. Il tutto in un 2024 durissimo che vedrà l'appuntamento fondamenta ...Presentato l’ex ct della Nazionale femminile: «Qui per costruire un progetto e riportare l’Itas Trentino dove merita. Non dobbiamo guardare alla classifica, ma isolarci da tutto e iniziare un percorso ...