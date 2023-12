Vlahovic stravince il duello con Lukaku E Allegri se la ride

(Di domenica 31 dicembre 2023) Serata da leader per il serbo, che ha firmato l'assist per Rabiot e ha dominato ila distanza con. Dusan era stato protagonista in estate di un intreccio di mercato con il belga, oggi ...

Serata da leader per il serbo, che ha firmato l'assist per Rabiot e ha dominato il duello a distanza con Lukaku. Dusan era stato protagonista in estate di un intreccio di mercato con il belga, oggi ...Mancini 5,5: salva tutto sul piattone dinel primo tempo, poi si ritrova a dover massaggiare Yildiz per tenerlo a bada. Llorente 5,5 :fa sempre perno su di lui, che non va per il ...(20' st Chiesa 6: ci son più spazi, non li sfrutta a dovere) Vlahovic 7: ci prova davvero, di continuo, non retrocede di un millimetro nel duello con Llorente. E quell'assist di tacco può valere ...SERIE A - Juventus-Roma, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Adrien Rabiot. Con questo ...