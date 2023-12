Vlahovic piange e lo umilia | il clamoroso sfottò in Juve-Roma | nervi tesissimi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un pianto finto, quello di Dusan, e unovero alnista Diego Llorente. Quando lo spagnolo resta a terra dopo un contatto in area, l'attaccante serbo dellantus gli fa cenno di rialzarsi stropiccandosi gli occhi. Gesto forse poco signorile ma sicuramente efficace per far intendere che l'avversario stia simulando. D'altronde, quelle tranon sono mai tranquille e anche la gara di sabato sera, finita 1-0 per i bianconeri ora secondi a -2 dall'Inter e in piena corsa scudetto, è stata un concentrato di tensioni ea fior di pelle, complice anche l'atteggiamento "da guerriglia" con cui i due tecnici, Max Allegri e Josè Mourinho, hanno plasmato le rispettive squadre. "Giocare contro lanon è mai semplice, ...