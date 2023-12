Viziati | incapaci e presuntuosi | altro che decreto Crescita | i presidenti Serie A paghino le tasse fino all’ultimo centesimo come tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) “Un autogol per il calcio”, “danno irrimediabile per il sistema”, “bella e grande fesseria”, “il campionato perderà competitività”, e via così su questi toni apocalittici. A sentire iin coro, pare che cancellando ilil governo abbia appena distrutto il pallone italiano. Chei mali dellaA derivino e deriveranno dalla politica insensibile alle esigenze del movimento. Che anche il calciomercato ormai è rovinato, e ci perderemo l’arrivo di chissà quali campionissimi che avrebbero portato lustro all’intera nazione. Tutte balle: in un Paese normale, lesi pagano. La crociata della lobby del pallone – prima per infilare l’emendamento nel Milleproroghe e poi per ...