Villarreal | Sette giocatori in scadenza | da domani possono trattare con altri club

Con questo prolungamento il tecnico italiano raggiungestagioni alla guida dei Blancos, le ... Nella conferenza stampa della vigilia della partita di Liga contro il, l'allenatore ha ...Per la difesa del Milan va registrato il ritorno di Gabbia dal. L'infortunio di Dia ... Ha già fatto dodici presenze in Primavera congol e tre assist. In Youth League, invece, ha ...I rossoneri insistono col Villarreal per riavere in anticipo di sei mesi il classe 1999, in prestito in Spagna fino al termine della stagione: a prescindere dalla trattativa per il ritorno di Gabbia, ...Le probabili formazioni di Real Madrid-Villarreal, match valido per la diciassettesima giornata della Liga di scena allo stadio Bernabeu ...