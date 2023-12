VIDEO – Inter | un anno di gol | nel 2023 sfondata quota 100!

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’ha chiuso ilfacendo esultare i propri tifosi oltre cento volte. Per chiudere l’, la società ha pubblicato ilcon tutti i gol realizzati da gennaio a venerdì scorso.A SEGNO – Il primo lo ha realizzato Edin Dzeko al Napoli il 4 gennaio, l’ultimo Marko Arnautovic al Genoa venerdì. In mezzo quelli dei cinque derby vinti, il successo in Coppa Italia, la Supercoppa Italiana sempre contro il Milan e tante altre vittorie di prestigio. Sono i 106 gol realizzati dall’nelche si concluderà fra poche ore, di cui 79 in Serie A. Li ha segnati in 61 partite, 41 di campionato, con una media di 1,7 a gara. E gli incontri ufficiali disputati nell’solare in chiusura sono un record storico per la società. Per chiudere ...

