Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 31 dicembre 2023) 15.20 31.12.23 PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE ALTEZZA CAMPO VERDE DIREZIONEIN VIA NETTUNENSE AD ARICCIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA TENUTELLA DIREZIONE PAVONA PERCORRENDO VIA ANAGNINA A GROTTAFERRATA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DI VALLE MARCIANA DIREZIONE ROCCA DI PAPA INFINE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO 16.20 31.12.23 PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE ALTEZZA CAMPO VERDE DIREZIONE, AL MOMENTO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA VIA SELCIATELLA PER PRESENZA OLIO SU STRADA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE RIMANE CHIUSO LO SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA NETTUNENSE AD ARICCIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA TENUTELLA DIREZIONE PAVONA A PAVONA RALLENTAMENTI ...