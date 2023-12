Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023) 17.20 31.12.23 SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE RIMANE CHIUSO LO SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCDIENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA MASSIMINA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONEIN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO MENTRE IN VIA SALARIA AI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIOCON VIA NOKENTANA DIREZIONEA PAVONA RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE VIA DEL MARE TR VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA E LA REGIONALE NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIO Servizio fornito da Astral