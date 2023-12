Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 31 dicembre 2023)DEL 31 DICEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALNE TIBURTINA AL MOMENTO E’ CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE VERSO LA TANGENZIALE EST PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL TRATTO URBANO DELLA A24; ATTENZIONE ANCHE SULLA-FIUMICINO, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; E AALLE 21.30 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA IL CONCERTO DI CAPODANNO: FINO A DOMANI 1 GENNAIO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ LUNGO VIA DEI CERCHI E ALTRE STRADE DELL’AREA CIRCOSTANTE; POTENZIATE INOLTRE LE LINEE BUS DI ZONA MENTRE SARANNO ATTIVE FINO ALLE 2.30 DEL MATTINO ...

- 'Non si torna più indietro: oggi sono stati aggiudicati i lavori per la galleria della Guinza.di euro il finanziamento per l'adeguamento della Galleria e il suo inserimento nella...L'evento '2024. You are here ', totalmente, gratuito, vedrà salire sul palco Blanco, Lazza e ... si effettueranno alcuni cambiamenti alla. Nella zona del Circo Massimo sarà istituita un'...