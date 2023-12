Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023)DEL 31 DICEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALNE TIBURTINA AL MOMENTO E’ CHIUSO IL BIVIO VERSO LA TANGENZIALE EST PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-, DOVE PER UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE SUD IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN SECONDA E TERZA CORSIA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FIRENZE-LA CIRCONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONEA CAUSA DI GUASTO AD UN TRENO ...