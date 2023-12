Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023)DEL 31 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE SUD; SULLA STESSA A1 RACCOMANDIAMO PRUDENZA ANCHE PER PIOGGIA IN CORSO TRA CHIUSI E IL BIVIO PERNORD; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA CASSIA BIS SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GUARD RAIL DAL KM 0 AL KM 2 IN TRATTI SALTUARI: FINO AL 31 GENNAIO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A PARTIRE DALLE 6.00 E FINO ALLE 16.00, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral