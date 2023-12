Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 31 dicembre 2023)DEL 31 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO APRTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A12-CIVITAVECCHIA, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA IL BIVIO CON L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO; PASSIMAO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA CASSIA BIS SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GUARD RAIL DAL KM 0 AL KM 2 IN TRATTI SALTUARI: FINO AL 31 GENNAIO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA A PARTIRE DALLE 6.00 E FINO ALLE 16.00, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

L'evento '2024. You are here ', totalmente, gratuito, vedrà salire sul palco Blanco, Lazza e ... si effettueranno alcuni cambiamenti alla. Nella zona del Circo Massimo sarà istituita un'......che porta alcune modifiche alladel centro storico in occasione del concerto di Capodanno che si terrà in piazza De Ferrari. In primis saranno interdette alla circolazione via, via XXV ...