Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023)DEL 31 DICEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; E NUMEROSI SONO GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL NUOVO ANNO: AALLE 21.30 NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA IL CONCERTO DI CAPODANNO: DALLA MATTINATA DI OGGI E FINO A DOMANI 1 GENNAIO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ LUNGO VIA DEI CERCHI E ALTRE STRADE DELL’AREA CIRCOSTANTE; POTENZIATE INOLTRE LE LINEE BUS DI ZONA MENTRE SARANNO ATTIVE FINO ALLE 2.30 DEL MATTINO LE CORSE DELLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA; SEMPRE IN VISTA DEI FESTEGGIAMENTI PER IL 2024, A CIVITAVECCHIA A PARTIRE DALLE 18 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN ...