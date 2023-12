Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023)DEL 31 DICEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA GUIDONIA E IL BIVIO PERNORD: VEICOLO IN PANNE ANCHE SULLA STESSANORD, TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE E STASERA NELL’ARENA DEL CIRCO MASSIMO VA IN SCENA IL CONCERTO DI CAPODANNO: DALLA MATTINATA DI OGGI E FINO A DOMANI 1 GENNAIO SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO. VIA DEI CERCHI, CON DIVIETI DI SOSTA LUNGO VIA DEL CIRCO MASSIMO, PIAZZALE UGO LA MALFA, CLIVO DEI PUBLICII, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ E L’ULTIMO TRATTO DI VIA DEI CERCHI, TRA VIA DI SAN TEODORO E LA STESSA PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ. LIMITAZIONI ALLA SOSTA ANCHE A VIA DELLE TERME ...