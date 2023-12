“Via libera per il prestito” | il Napoli fiuta lo sgarbo alla Juve

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilpunta a rinforzare il centrocampo per svoltare una stagione nata male: arrivano novità sul fronte Hojberg. Si fa fatica a trovare spiegazioni per quanto successo in questi mesi al. La squadra che ha dominato in lungo e in largo lo scorso anno la Serie A non esiste più. Gli azzurri non sono riusciti a ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione. Le scelte prese da Aurelio De Laurentiis dvittoria dello scudetto in poi si sono rivelate completamente sbagliate. Per stessa ammissione di Aurelio De Laurentiis, la scelta di Rudi Garcìa non è stata corretta. Il rapporto tra il tecnico francese e la squadra non è mai decollato. Nel corso della stagione, infatti, sono state diverse le occasioni in cui le stelle della squadra come Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen hanno contestato pubblicamente le decisioni ...