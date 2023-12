Vi racconto il valore globale del rapporto Roma-Taipei Parla l’ambasciatore Tsai

Leggi su formiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nel 2023, sono stati tanti i momenti di contatto tra Italia e Taiwan, e il rafforzamento di questa relazione può in qualche modo essere visto come rappresentativo dell’impegno internazionale didurante l’anno che si sta concludendo. Formiche.net ha intervistatotaiwanese Vincent, che guida la rappresentanza della Repubblica di Cina in Italia, per un bilancio e una previsione. Quali sono i punti di forza emersi nella relazione? Cosa pronosticare per il prossimo anno? Nel corso dell’anno, funzionari taiwanesi di livello ministeriale sono venuti in visita in Italia e anche vari funzionari italiani di alto rango hanno visitato Taiwan. Per quanto riguarda gli scambi di personale tra i due governi possiamo dire che quest’anno abbiamo fatto bene. Inoltre, un altro punto ...