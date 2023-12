Veronica Ferraro | le sue feste natalizie sono super cozy | il look street sarà un trend

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionenon delude in quanto a stile, anche quando si parla di giornate in totale relax da trascorrere in famiglia, circondati dall’amore e dal calore delle persone che amiamo. Infatti, il suostyle sfoggiato in alcuni scatti postati su Instagram dà proprio quell’impressione: calore, comodità e relax. Chi l’ha detto che non ci si può vestire alla moda rimanendo comodi? Ecco la dimostrazione., la minigonna pitonata conferma la moda per l’animalier: tutti gli scatti...