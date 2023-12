Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 31 dicembre 2023

Come sono andatiascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 30 dicembre 2023 Ecco di seguito i dati Auditel e l'..., Linea Bianca, Italia Sì! e le soap di Canale5. Auditel dei programmi tv del ...Laura Torrisi vicino al camino - Spetteguless.it Chi ha vissutoanni Duemila e Duemiladieci ...e Il Rispetto Come ha raccontato durante un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a...Se è vero come dicono Johnson e coach Rossi che non vanno cercati ... Rossi: «Quanta sofferenza ma guardiamo gli aspetti positivi» ...A giugno sono in calendario le elezioni europee. Un passaggio cruciale per un Continente al bivio: da una parte l'apertura all'ingresso dell'Ucraina nella Comunità europea. dall'altra il piano per l'e ...