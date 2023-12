Venezia si difende dai turisti | comitive con 25 persone al massimo | vietati i megafoni

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il nuovo regolamento comunale entrerà in vigore da giugno per “la tutela dei residenti e la mobilità dei pedoni”

... sostenuto dal centrodestra si conferma alla guida della Regione FriuliGiulia con oltre il ... La ministra del Turismo siin aula al Senato durante l'informativa seguita all'inchiesta di ...... che il Napoli si sia interessato al giocatore, che l'ho preso a un milione dal. Se loro si ... Ma non sicon la difesa: con tutta la squadra. E già ve lo smentisco su Inzaghi esonerato. ...Il nuovo regolamento comunale entrerà in vigore da giugno per “la tutela dei residenti e la mobilità dei pedoni” ...In diretta dal PalaLeonessa di Brescia la diretta testuale della partita di cartello, nonché derby lombardo, tra la Germani Brescia e l'Olimpia Milano. I padroni di casa a caccia ...