Venezia mette un limite ai gruppi organizzati | al massimo in 25

(Di domenica 31 dicembre 2023) Dal 2024avrà maggiori limiti per i suoi visitatori. Dal prossimo primo giugno l’amministrazione, come riportano i giornali locali, con il cambiamento del regolamento comunale consente l'arrivo nella città lagunare dituristiciformati alda 25 persone. Saranno vietati i microfoni e gli altoparlanti non solo in centro storico ma anche nelle isole di Murano, Burano e Torcello.