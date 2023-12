Valditara e la scuola che verrà | «Lezioni personalizzate per ogni studente e aumenti ai docenti»

(Di domenica 31 dicembre 2023) «La riforma dell’istruzione tecnica e professionale prevede un percorso sperimentale innovativo che darà più opportunità lavorative, di maggiore successo professionale, ai nostri giovani, che troveranno più velocemente lavoro, e al tempo stesso consentirà al mondo produttivo di essere più competitivo». A dirlo, in un’intervista a Il Messaggero, il ministro dell’Istruzione Giuseppe. «Per l’istruzione tecnico-professionale – spiega – si parte con una sperimentazione a cui le scuole interessate possono candidarsi entro il 12 gennaio. Per il nuovo liceo del Made in Italy gli studenti si potranno iscrivere a partire dal 23 gennaio sulla piattaforma Unica». Il ministro ha poi spiegato la nuova figura del tutor, spiegando che da gennaio sarà pienamente operativa la riforma su questa figura e del docente orientatore «che consentiranno quella che io amo definire a ...

Un 2024 di novità per il mondo della scuola , tra nuovi indirizzi, nuovo contratto per gli insegnanti, nuovo voto in condotta. Il ministro ... (ilmessaggero)

A dirlo, in un'intervista a Il Messaggero , il ministro dell'Istruzione Giuseppe. "Per l'...da anni con un primo aumento significativo dello stipendio per il personale della. Nel 2024 ...Durante un'intervista rilasciata a Il Messaggero,ha illustrato i dettagli di questa trasformazione, sottolineando in particolare gli incrementi salariali per il personale della. Il ...Queste novità sono state inserite nel decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attesa della necessaria approvazione del Disegno di legge Valditara ... the job' e l'internazionalizzazione ...Durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Valditara ha illustrato i dettagli di questa trasformazione, sottolineando in particolare gli incrementi salariali per il personale della scuola. Il ...