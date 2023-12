Valditara | “Con i docenti tutor lezioni personalizzate per ogni studente Se mancheranno prof specializzati | in cattedra tecnici o manager”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, in una lunga intervista a Il Messaggero, ha delineato un 2024 ricco di cambiamenti per il sistema scolastico. Tra le principali novità, spiccano nuovi indirizzi di studio, un nuovo contratto per gli insegnanti e un rinnovato approccio al voto in condotta. L'articolo .